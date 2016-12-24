В Мордовии росгвардейцы исполнили мечту учеников подшефного кадетского класса

«Елка желаний»
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В преддверии Нового года офицеры вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Мордовия в рамках акции «Елка желаний», осуществили мечту двух шестиклассников.
В рамках акции кадеты 32 школы города Саранска – Артем Зеткин и Адлан Серажетденов написал письмо Деду Морозу, в котором рассказали о своих увлечениях и желании почувствовать себя настоящими росгвардейцами, примерить экипировку и проехаться на служебном автомобиле.
Руководство вневедомственной охраны войск национальной гвардии по РМ с легкостью осуществило мечту подростков. Артем и Адлан побывали на экскурсии в отдельном батальоне полиции, примерили на себя бронежилет, каску и как настоящие росгвардейцы отправились патрулировать улицы на служебном автомобиле.
В процессе патрулирования офицер Росгвардии рассказал школьникам о трудовых буднях сотрудников вневедомственной охраны, задачах и специфике службы в подразделении, а также отметил, что сотрудники постоянно учатся и совершенствуют свою физическую форму.
В завершении экскурсии ребята поблагодарили сотрудников Росгвардии за исполненное желание и поздравили с наступающим Новым годом!
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Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
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