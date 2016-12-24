Поздравление Главы Мордовии с Днём работника органов безопасности

«Мы верим в вас и победу!»
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Примите мои искрение поздравления с профессиональным праздником!
Ваша главная задача – защита национальных интересов и безопасности России. Вы с честью исполняете свой долг перед Родиной, предупреждаете совершение преступлений против нашей страны и ее граждан, ведете борьбу с экстремизмом и экономическими преступлениями. Ваша работа не всегда на виду, но она жизненно необходима нашему государству. Сегодня, в это непростое время, на вас лежит очень большая ответственность.
В мордовском управлении Федеральной службы безопасности работают высокопрофессиональные и компетентные сотрудники. Они готовы в любую минуту выполнить самые сложные задания. Порядочность и верность принципам офицерской чести стоят для вас на первом месте. Спасибо за большой вклад в обеспечение безопасности нашего многонационального региона, пресечение коррупции, работу во благо родной Мордовии и её жителей.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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