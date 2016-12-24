«Волшебная комната» для особенных детей работает в Саранске

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Ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию и абилитацию в хорошо оснащенных кабинетах под чутким руководством специалистов. «Волшебной» комнату делают не только мягкое свечение разноцветных ламп, игры-развивашки для мелкой моторики и координации, но и заботливые руки и глаза специалистов. 42 подопечных фонда «Много дети» занимаются в комнате с начала сентября. За это время родители уже заметили прогресс.
Открыть кабинет получилось при содействии Министерства спорта и молодежной политики Мордовии. Кабинеты для занятий со специалистами укомплектованы самым передовым оборудованием, которое помогает детям с ОВЗ успешно проходить реабилитацию. Логопедический массаж эффективно развивает речь, на арт-терапии ребенок рисует и лепит, улучшая мелкую моторику, красочные игры на занятиях с дефектологом открывают ребятам секреты окружающего мира. Но самая уникальная вещь — это сенсорная комната в кабинете нейропсихолога.
Помощь в волшебной комнате получают не только дети, но и их родители. Для них работает штатный психолог, с которым взрослые могут обсудить свои переживания о состоянии и здоровье ребенка.
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