В столице Мордовии пройдет ярмарка вакансий для молодых специалистов

17 декабря в спортивном комплексе «Мордовия» с 10:00 до 13:00 состоится «Ярмарка вакансий», проводимая в рамках Фестиваля работающей молодежи «ТЫ В ДЕЛЕ».

Более 1000 человек станут участниками ярмарки вакансий, среди них: молодые специалисты, студенты-выпускники образовательных организаций высшего и профессионального образования республики, представители предприятий и организаций.

Гостей мероприятия ждет образовательная программа, интерактивные площадки от предприятий и партнеров, выступление кавер-группы «Юность», награждение победителей и призеров спортивного и интеллектуального этапов фестиваля работающей молодежи. Также участников ждет розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, но главным подарком для молодых специалистов и студентов-выпускников станет найденная работа по душе.

Ярмарка вакансий – завершающий этап Фестиваля работающей молодежи, проводимого в рамках «Комплексной программы по развитию сообщества работающей молодежи Республики Мордовия «ТЫ в ДЕЛЕ». Проект стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в РМ и реализуется с целью формирования активного сообщества работающей молодежи в возрасте от 17 до 35 лет.