В Детской школе искусств города Ковылкино возрождают гончарное ремесло

В Детской школе искусств города Ковылкино работает отделение керамики, открытое в рамках реализации национального проекта «Культура».

Творческий процесс проходит в обновленной уютной мастерской, оснащенной всем необходимым оборудованием. Здесь дети имеют возможность научиться искусству гончарной керамики и ее художественной обработке. Готовые тарелки, кашпо, вазы, кувшины, игрушки обжигаются в муфельной печи, затем ребята их расписывают.

В настоящее время в отделении обучаются 28 детей разных возрастов. И с каждым годом оно все больше набирает популярность. Младшая группа приобретает навыки лепки, тренируясь на пластилине, а затем переходит к работе с глиной.

По словам преподавателей, юные гончары с энтузиазмом берутся за дело, реализуют свои самые смелые идеи, поскольку для них это не просто занятия – это приобщение к истокам народной культуры и увлекательное творчество.