Водителей перестанут наказывать за обнаруженные в крови антидепрессанты

Полицейским рекомендовано не возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы, к примеру, фенибута, феназепама и ряда антидепрессантов. Директива связана с решением Конституционного Суда России от 27 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету «Коммерсантъ».



«Инспекторы ГИБДД временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Соответствующие рекомендации направлены в региональные управления со ссылкой на текст письма за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова.



В частности, рекомендовано не направлять в суды материалы по ст. 12.8 (пьяное вождение) и ч. 3 ст. 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП, в случае если в ходе медицинского освидетельствования в организме водителя были обнаружены ряда следы «лекарственных веществ». Среди таких веществ, к примеру, фенибут, феназепам, ряд антидепрессантов. Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сказано в рекомендациях.

Как отмечает «Коммерсантъ», новая директива связана с решением КС по делу Василия Шевелева, у которого в августе прошлого года в ходе медосвидетельствования в организме нашли габапентин — препарат для лечения эпилепсии, не относящийся к наркотическим или психотропным. Суд первой инстанции лишил Шевелева прав.



Тем не менее Салехардский горсуд, где Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на то, что в примечании к ст. 12.8 КоАП записан запрет употреблять алкоголь, наркотики, «психотропные или иные вызывающие опьянение» вещества, но санкция за лекарства в организме не предусмотрена.



КС провел проверку и признал ст. 12.8 КоАП не соответствующей нормам Конституции. С 27 ноября, постановил КС, суды не должны лишать прав и назначать штраф, если в акте медосвидетельствования сказано о лекарствах, не относящихся к психотропным. Теперь, следует из письма ГИБДД, даже материалы, которые могли бы стать основанием для применения санкций, в суды поступать не будут».



