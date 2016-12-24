Единороссы Мордовии передали подарки тяжелобольным детям

Социум

Акция «Коробка храбрости» организована региональным Советом сторонников партии совместно с благотворительным фондом корпоративного волонтерства  «ДаДобро». Ежегодно акция объединяет не только партийных активистов, представителей депутатского корпуса и сторонников. К ней присоединяются волонтеры, неравнодушные граждане, ведущие промышленные предприятия и организации республики. Акция направлена на поддержку тяжелобольных детей, проходящих длительное лечение в стационаре.

В течение ноября сторонниками партии в различных организациях города  были установлены «Коробки храбрости», куда можно было положить специально приобретенные для  поддержки  детей  подарки  - призы за смелость маленьким пациентам, которым предстоят  болезненные лечебные процедуры.

«Ребенок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой коробки любую понравившуюся «награду» – машинку, куклу или набор цветных карандашей. Очередную партию игрушек  из «Коробки храбрости»  мы передали в  онкологическое  отделение Детской  республиканской  клинической  больницы. В этом году  на  наш призыв о сборе «Коробки храбрости» откликнулись депутаты Совета депутатов  городского округа Саранск,  партнерские, волонтерские организации», - отметила  заместитель  руководителя регионального исполнительного комитета Светлана Терентьева.

«Каждая игрушка, врученная  ребенку, повышает настроение, вызывает улыбку.  Нам приятно видеть как оживают в этот момент глаза детей. Такие подарки помогают на время забыть  о болезни, погружая в атмосферу радости и счастья и помогая  скорее выздоравливать», - сказала  заведующая онкологическим отделением  Детской  республиканской  клинической  больницы Мария Галкина.

 

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