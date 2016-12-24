Единороссы Мордовии передали подарки тяжелобольным детям

Акция «Коробка храбрости» организована региональным Советом сторонников партии совместно с благотворительным фондом корпоративного волонтерства «ДаДобро». Ежегодно акция объединяет не только партийных активистов, представителей депутатского корпуса и сторонников. К ней присоединяются волонтеры, неравнодушные граждане, ведущие промышленные предприятия и организации республики. Акция направлена на поддержку тяжелобольных детей, проходящих длительное лечение в стационаре.

В течение ноября сторонниками партии в различных организациях города были установлены «Коробки храбрости», куда можно было положить специально приобретенные для поддержки детей подарки - призы за смелость маленьким пациентам, которым предстоят болезненные лечебные процедуры.

«Ребенок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой коробки любую понравившуюся «награду» – машинку, куклу или набор цветных карандашей. Очередную партию игрушек из «Коробки храбрости» мы передали в онкологическое отделение Детской республиканской клинической больницы. В этом году на наш призыв о сборе «Коробки храбрости» откликнулись депутаты Совета депутатов городского округа Саранск, партнерские, волонтерские организации», - отметила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Светлана Терентьева.

«Каждая игрушка, врученная ребенку, повышает настроение, вызывает улыбку. Нам приятно видеть как оживают в этот момент глаза детей. Такие подарки помогают на время забыть о болезни, погружая в атмосферу радости и счастья и помогая скорее выздоравливать», - сказала заведующая онкологическим отделением Детской республиканской клинической больницы Мария Галкина.