Мордовия приводит в порядок документы о границах с соседними регионами

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Республика активно работает над исполнением поручений Президента РФ в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», в том числе, по определениию границ между субъектами Российской Федерации.
Мордовия граничит с пятью регионами, общая протяженность границ - свыше 1,5 тысяч км. По словам Главы республики Артёма Здунова, четко обозначить все пограничные координаты - значит навести порядок в имущественном комплексе республики: «Это важно и для повышения инвестиционной привлекательности нашего региона».
На сегодня внесены координаты смежной границы Мордовии с Чувашией, по Ульяновской области эта работа будет завершена до конца года. Заключены контракты для подготовки описаний границы с Нижегородской и Пензенской областями. Рязанской области направлено предложение начать совместную работу по описанию границы для подписания соответствующего соглашения.
По информации Министра земельных и имущественных отношений РМАндрея Мищенко, в ближайшее время руководителями Мордовии и Нижегородской области будет подписан договор о согласовании совместных границ. - «Уже отработана техническая сторона вопроса, наша общая граница проходит по территории ЗАТО Саров и Мордовского государственного природного заповедника им. Смидовича. Все координаты установлены, итоговый документ о границах - свыше тысячи страниц. После подписания главами Мордовии и Нижегородской области, он будет утвержден региональными заксобраниями, в завершении все данные вносятся в Единый государственный реестр недвижимости».
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