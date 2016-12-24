Как не пустить коронавирус на рабочее место?

В Минздраве подготовили рекомендации, которые позволяют свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Правила достаточно просты, однако при их соблюдении вы сможете чувствовать себя в безопасности.

Итак, памятка антивирусной безопасности при работе в офисе:

- По возможности, не касайтесь руками перил, дверных ручек и кнопок в лифте

- Старайтесь не ездить в полном лифте

- Вымойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течении дня.

- Старайтесь соблюдать социальную дистанцию

- Держите рабочее место в чистоте

- Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь

- Проветривайте помещения

- Оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете

Добавим, что лаборатории Мордовии обеспечены необходимым количеством тестов для проведения всех нужных исследований.