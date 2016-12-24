Как не пустить коронавирус на рабочее место?

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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Минздраве подготовили рекомендации, которые позволяют свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Правила достаточно просты, однако при их соблюдении вы сможете чувствовать себя в безопасности.
Итак, памятка антивирусной безопасности при работе в офисе:
- По возможности, не касайтесь руками перил, дверных ручек и кнопок в лифте
- Старайтесь не ездить в полном лифте
- Вымойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течении дня.
- Старайтесь соблюдать социальную дистанцию
- Держите рабочее место в чистоте
- Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь
- Проветривайте помещения
- Оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете
Добавим, что лаборатории Мордовии обеспечены необходимым количеством тестов для проведения всех нужных исследований.
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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
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