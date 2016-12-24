Послание Главы Мордовии: Госдолг республики снизился более чем на треть

В уходящем году в республике была проделана колоссальная работа по снижению накопленного уровня государственного долга. Если в начале года долг региона приближался к 50 млрд. рублей, то сегодня он снизился более чем на треть.

Дальнейшему снижению долговой нагрузки способствовали меры, направленные на рост собственных доходов бюджета. По сравнению с первоначальными планами в текущем году бюджет получит дополнительно 5 млрд. рублей налогов, благодаря чему долговая нагрузка сократится почти до 105%.

«Что очень важно, удалось до рекордно низких значений снизить задолженность республики перед коммерческими банками. Еще на 1 января прошлого года долг перед банками составлял почти 23 млрд. рублей. Сегодня он сократился в 7 раз, - констатировал Глава Мордовии. - Благодаря этому бюджет стал гораздо меньше расходовать средств на выплату процентов по долгу. Сейчас это наименьший показатель за последние 11 лет. Все это стало возможным благодаря личной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В среднесрочной перспективе стоит задача выйти на уровень госдолга, не превышающий 100% от объема собственных доходов. Для достижения этой цели собственный доходный потенциал республики должен укрепляться с каждым годом.

Существенное значение имеет вопрос повышения налогового потенциала. По итогам прошлого года зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 млрд. рублей».