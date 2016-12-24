Есть в Мордовии уникальная организация, где большая часть сотрудников — люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь не просто производят продукцию, но еще и выполняют важную социальную задачу. Речь о мордовском предприятии «Искра».

По решению Мордовского отдела Всероссийского общества слепых в октябре 1932 года в целях привлечения к труду инвалидов по зрению в Саранске была создана артель по изготовлению лозы. Еще через два года были открыты учебно-производственные мастерские.А В 58-ом году их реорганизовали в предприятие.

Из года в год оно развивалось, штат сотрудников рос. Направления работы менялись. Сейчас на «Искре» в основном производят гофрированную бумагу и картон, коробки и изделия всевозможных форм и размеров. Здесь трудятся 38 человек, двадцать три из них — люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечает генеральный директор предприятия «Искра» и председатель республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Пуряева: «Для любого человека важно быть востребованным, для инвалида это важно вдвойне».