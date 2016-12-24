Жительницу Саранска обманули с «ковидной компенсацией»

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции в столице Мордовии обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении у нее мошенниками 12 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что «Вконтакте» ей поступило сообщение от близкой знакомой с интересной информацией. Якобы, в связи с ранее перенесенной коронавирусной инфекцией переболевшим положена денежная компенсация.

Подруга поинтересовалась, не получает ли она такую же ежемесячную выплату. Когда выяснилось, что потерпевшая ничего об этом не знает, знакомая предложила ей помощь в оформлении компенсации. Для этого жительница Саранска написала ей полные учетные данные своей банковской карты, включая CVC-код, расположенной на обороте. После этого со счета потерпевшей были списаны все денежные средства.

Как будет установлено в последующем, мошенники действовали с аккаунта-двойника, который дублировал подлинную страницу знакомой местной жительницы с ее фотографией.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к хищению денежных средств.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: при поступлении в социальных сетях сообщений от друзей и родственников, которые просят оказать финансовую помощь или информируют о каких-либо социальных выплатах, лично свяжитесь с указанными лицами и уточните всю необходимую информацию.