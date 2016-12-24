«Саранск Арена» стала частью МГУ им. Н. П. Огарева

В ноябре универсальный зал «Саранск Арена» передан в ведение МГУ им. Н.П. Огарева. Многопрофильный спортивный комплекс станет одним из ключевых объектов университетского кампуса. В нем будут созданы культурные центры иностранных студентов, молодежный студенческий медиа-центр и размещен Волонтерский центр университета. Универсальный зал станет местом проведения масштабных мероприятий – концертно-развлекательных, интерактивных, творческих, благотворительных и социальных выставок, конференций и форумов.



Директором многопрофильного спортивного комплекса назначен Всеволод Холопов – выпускник МГУ им. Н. П. Огарева, ранее работавший заместителем директора ГАУ РМ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Старт».



«Проделан огромный объем работы по подготовке передачи объекта из республиканской собственности в федеральную. Теперь, мы вместе со студентами будем проектировать развитие творческих и спортивных студенческих активностей. Ледовая арена, тренажерные и хореографические залы будут доступны для ежедневных занятий спортом наших студентов и работников университета. Предстоит создать студенческую хоккейную команду, организовать тренировки по фигурному катанию», – прокомментировал это событие ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Саранск Арена» находилась в стадии передачи из региональной в федеральную собственность с апреля 2022 года. Для вуза универсальный зал станет культурно-спортивно-образовательным кластером. Новый собственник также планирует предоставлять часть площадей многопрофильного спортивного комплекса для размещения общественным молодежным организациям республики и на условиях коммерческой аренды компаниям и предпринимателям региона и страны.