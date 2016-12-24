«Саранск Арена» стала частью МГУ им. Н. П. Огарева

Репортер

В ноябре универсальный зал «Саранск Арена» передан в ведение МГУ им. Н.П. Огарева. Многопрофильный спортивный комплекс станет одним из ключевых объектов университетского кампуса. В нем будут созданы культурные центры иностранных студентов, молодежный студенческий медиа-центр и размещен Волонтерский центр университета. Универсальный зал станет местом проведения масштабных мероприятий – концертно-развлекательных, интерактивных, творческих, благотворительных и социальных выставок, конференций и форумов.

Директором многопрофильного спортивного комплекса назначен Всеволод Холопов – выпускник МГУ им. Н. П. Огарева, ранее работавший заместителем директора ГАУ РМ «Республиканский спортивно-тренировочный центр «Старт».

«Проделан огромный объем работы по подготовке передачи объекта из республиканской собственности в федеральную. Теперь, мы вместе со студентами будем проектировать развитие творческих и спортивных студенческих активностей. Ледовая арена, тренажерные и хореографические залы будут доступны для ежедневных занятий спортом наших студентов и работников университета. Предстоит создать студенческую хоккейную команду, организовать тренировки по фигурному катанию»,прокомментировал это событие ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Саранск Арена» находилась в стадии передачи из региональной в федеральную собственность с апреля 2022 года. Для вуза универсальный зал станет культурно-спортивно-образовательным кластером. Новый собственник также планирует предоставлять часть площадей многопрофильного спортивного комплекса для размещения общественным молодежным организациям республики и на условиях коммерческой аренды компаниям и предпринимателям региона и страны.

Первое мероприятие на льду «Саранск Арены», переданной в ведение вуза, состоялось 4 ноября. «Фестиваль культур и народов России», проведенный для студентов и сотрудников вуза, объединил свыше 200 человек, которые в День народного единства провели праздник в дружеской обстановке в формате массового катания на коньках. Также 9 ноября состоялся отбор участников в сборную команду вуза по хоккею.

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