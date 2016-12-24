Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

Дожить до 100 лет – пожелание, которое часто звучит в адрес именинников. Не каждому суждено достигнуть столь почтенного возраста. Люди этого поколения, прошедшие тяготы и лишения, - символ нашей памяти и богатейшей мудрости. Каждый его представитель достоин заботы, внимания и бережного отношения.



Вековой юбилей 10 ноября отмечает жительница Саранска Екатерина Ивановна Макевнина. С этой знаменательной датой труженицу тыла, ветерана труда пришел поздравить Глава Мордовии Артём Здунов. В теплой домашней обстановке, за чашкой чая, руководитель региона пообщался с юбиляром и ее семьей, расспросил о жизненном пути.



Екатерина Ивановна родилась в селе Малые Березники Ромодановского района. После окончания школы прошла курсы бухгалтеров и во время войны работала в артели «Победа», которая занималась пошивом одежды для военных.

После окончания Великой Отечественной войны она вышла замуж за кадрового военного, который участвовал в обороне Ленинграда. Как семья военнослужащего объехали полстраны, жили в Порт-Артуре в Китае, Екатерина Ивановна везде создавала надежный семейный тыл. В Мордовии Макевнин Иван Матвеевич работал на заводе «Резинотехника», он умер в 1992 году. В семье Екатерины Макевниной две дочери, два внука, правнучка и два праправнука.



Глава Мордовии вручил Екатерине Ивановне красивый букет и памятный подарок. За чаем вспоминали памятные для семьи Макевниных события, обсудили реалии сегодняшнего дня, посмотрели семейные фотографии. Все поколения относятся к Екатерине Ивановне с большим уважением и любовью.

«Без бабушкиного мнения не обходится ни одно семейное решение, все к ней прислушиваемся, по праву она – глава нашей семьи», - сказала внучка именинницы Екатерина Юсупова. Дочь Лариса Ивановна добавляет: «Мама сохранила энергию жизни: интересуется и политикой, и модой, ценами в магазинах, внимательно следит за ситуацией в стране и мире».



Глава Мордовии пожелал долгих лет жизни Екатерине Ивановне – в здравии и любви родных и близких. «Через год надеюсь увидеться, обязательно приеду к вам на день рождения снова», - сказал он на прощанье.