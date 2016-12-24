В Мордовии отмечают День народного единства

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Сегодня День народного единства – особенно важный праздник для нашей страны. Все мы должны объединиться, чтобы обеспечить суверенитет России и добиться ее процветания.
В 1612 году наши доказали, что вместе способны победить любого, даже самого сильного врага.
«День народного единства – праздник, который напоминает об исторических событиях, – рассказывает учитель истории и обществознания саранского лицея №26 Светлана Ермошкина, – когда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польских захватчиков».
«В те времена люди, независимо от их религиозного исповедования, национальности и социального положения встали под знамена Христа и таким образом освободили нашу русскую страну, – делится штатный клирик Параскево-Вознесенского Пайгармского женского монастыря, иерей Артемий. – Князь Дмитрий Пожарский торжественно внес Казанскую икону Божией Матери в Кремль. Царица Небесная по молитвам русского народа защитила наше государство и по сей день продолжает защищать».
«В ополчении Минина и Пожарского участвовали множество народов, и мордва в том числе – мокшане и эрзяне, а также другие народы Поволжья, – говорит председатель межрегиональной общественной организации
мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин. – Когда было трудно, они не думали, кто они есть, потому что нужно было защищать свою Родину. И сейчас ребята в окопах на Донбассе тоже не спрашивают кто какой национальности. Для них важно боевое братство и поддержка. И здесь мы, когда их поддерживаем, говорим, что все мы россияне, мы сильны и едины».
Единство – основа нашей страны. С праздником, россияне!
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