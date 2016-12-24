Ярмарки выходного дня в Саранске 5 ноября будут работать в обычном режиме на традиционных площадках.

К ак сообщает городская Администрация, в Саранске 5 ноября пройдут ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

На торговых площадках традиционно можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, овощи, масло растительное и другие товары по доступным ценам.



Места проведения ярмарки:



- ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»)



- ул. Косарева (в районе домов № 76, 78, 80)



- ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»)



Режим работы указывается следующий: с 7:00 до 11:00.