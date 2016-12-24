Ярмарки выходного дня в Саранске 5 ноября будут работать в обычном режиме на традиционных площадках.

Социальная ответственность бизнеса
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Как сообщает городская Администрация, в Саранске 5 ноября пройдут ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
На торговых площадках традиционно можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, яйца, овощи, масло растительное и другие товары по доступным ценам.
Места проведения ярмарки:
- ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»)
- ул. Косарева (в районе домов № 76, 78, 80)
- ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей № 26»)
Режим работы указывается следующий: с 7:00 до 11:00.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО