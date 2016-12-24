Детская школа искусств в поселке Ромоданово получила новые музыкальные инструменты

В минувшем году в поселке Ромоданово был проведен капитальный ремонт детской школы искусств в рамках национального проекта «Культура». Обновились внешняя и внутренняя отделки здания, фасад и кровля. Также работы проводились и в филиале школы в жилом микрорайоне Сахарного завода. После ремонта в здании появилось 7 новых классов и актовый зал.

В рамках нацпроекта также была выделена субсидия в размере более 5,5 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов и оснащенность классов. В школу искусств поступили новые гитары, домра, баяны, балалайка, фортепиано, электронное пианино «Ямаха», оборудован класс хореографии, в классе живописи установлен гончарный станок.

- Занятия стали более интересными, живыми и увлекательными, у школьников появилась дополнительная мотивация к учебе, — отмечает руководитель Ромодановской детской школы искусств Олеся Гречина.