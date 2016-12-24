Переселенцы из ветхого и аварийного жилья Ромодановского района справили новоселье

Социум

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ромодановском районе реализуются мероприятия по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Так, в Ромоданове завершено строительство многоквартирного жилого дома на улице Маяковского, 1Б. Благодаря нацпроекту новоселами стали 26 семей из райцентра и п. Совхоз «Садвинтрест». Ранее все они проживали в домах, признанных аварийными.

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