Переселенцы из ветхого и аварийного жилья Ромодановского района справили новоселье

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ромодановском районе реализуются мероприятия по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Так, в Ромоданове завершено строительство многоквартирного жилого дома на улице Маяковского, 1Б. Благодаря нацпроекту новоселами стали 26 семей из райцентра и п. Совхоз «Садвинтрест». Ранее все они проживали в домах, признанных аварийными.