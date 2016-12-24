В гимназии № 1 Ковылкинского района работает мобильный технопарк «Кванториум»

В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе гимназии № 1 Ковылкинского района функционирует мобильный технопарк «Кванториум», который на протяжении нескольких лет выезжает в села Мордовии, чтобы современные технологии были доступны школьникам из районов.

Три класса гимназии выделены для проведения занятий по направлениям: «Гео/Аэро», «Робототехника/Промдизайн», «VR/IT». Их посещают 252 ученика 5-7-х классов школ города. Занимаются с детьми опытные педагоги.

Площадка кванториума позволила ученикам попробовать себя в разных направлениях технического творчества и в естественнонаучном направлении.

IT-квантум направлен на приобретение фундаментальных знаний в сфере информационных технологий, а также освоение перспективных направлений: интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационная безопасность посредством работы в команде с использованием кейс-технологий.

Мультипредметность промышленной робототехники погружает кванторианцев в такие научные и инженерные дисциплины как механика, электроника, электротехника, физика, информатика, математическое моделирование. Проектная деятельность, направленная на создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности, в частности производства, позволяет формировать системное мышление, как в инженерном, так и в мировоззренческом смысле.

Учащиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает.

В Аэроквантуме ребята проходят все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата, узнают принцип работы квадрокоптера. В Промдизайнквантуме мальчишки и девчонки учатся проектировать окружающий предметный мир и взаимодействие с ним. В VR-квантуме обучающиеся осваивают объемную визуализацию, работают с виртуальной (VR) реальностью.

Дети с большим интересом погружаются в атмосферу новых технологий, исследований, составляют программы, размышляют над созданием собственных разработок.

Кроме того, мобильный технопарк является важной ступенью ранней профориентации школьников.

По словам педагогов, занимаясь в кванториуме, многие ребята настолько увлекаются инженерией, современными технологиями, что решают в дальнейшем связать с ними свой профессиональный путь.

Отметим, «Кванториум» - новый и современный российский формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Основные его задачи заключаются в популяризации технических знаний, выявлении и сопровождении одаренных детей, создании системы научно-технического просвещения и привлечения молодежи к теоретическому изучению и практическому применению наукоемких технологий. Мобильный технопарк позволяет проходить занятия с обучающимися, которые дистанцированы от головного офиса республиканского детского технопарка.