Сотрудники ЦУРа Мордовии передали гуманитарную помощь для военнослужащих

В рамках проекта «Всё для победы» сотрудники Центрального управления регионом (ЦУР) в Республике Мордовия собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они передали ее в наше региональное отделение ОНФ для дальнейшей отправки.

Сотрудники ЦУРа закупили на личные средства медикаменты. Среди них болеутоляющие и противовоспалительные средства, а также эластичные бинты, медицинские стерильные салфетки и перевязочные материалы.

За неравнодушие и активную гражданскую позицию представители Народного фронта выразили всем сотрудникам ЦУРа огромную благодарность за поддержку наших бойцов.

Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114.

Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Можно также сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. НО важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для бойцов нашего региона.