Сотрудники ЦУРа Мордовии передали гуманитарную помощь для военнослужащих

Финансовый ресурс
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В рамках проекта «Всё для победы» сотрудники Центрального управления регионом (ЦУР) в Республике Мордовия собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они передали ее в наше региональное отделение ОНФ для дальнейшей отправки.
Сотрудники ЦУРа закупили на личные средства медикаменты. Среди них болеутоляющие и противовоспалительные средства, а также эластичные бинты, медицинские стерильные салфетки и перевязочные материалы.
За неравнодушие и активную гражданскую позицию представители Народного фронта выразили всем сотрудникам ЦУРа огромную благодарность за поддержку наших бойцов.
Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114.
Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.
Можно также сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. НО важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для бойцов нашего региона.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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