В Мордовии проводится работа над улучшением экологического состояния водных объектов

Живописный вагон
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В рамках реализации национального проекта «Экология» в Мордовии продолжаются мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети региона.
Благодаря региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» близится к завершению расчистка участков русла реки Мокша на территории Ковылкинского района.
В целом проект предусматривает расчистку 8 участков русла Мокши:
- от автомобильного моста на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево до северо-восточной окраины с. Кочелаево (протяженность 2 км)
- участок реки у санатория «Мокша» на территории г. Ковылкино (0,3 км)
- участок реки у д. Андреевка на территории Примокшанского сельского поселения (0,9 км)
- участок реки у п. Красная Пресня на территории Краснопресненского сельского поселения (0,6 км)
- участок реки у северо-восточной окраины г. Ковылкино (1 км)
- участок реки у с. Троицк на территории Троицкого сельского поселения (2 км)
- участок реки от с. Волгапино Изосимовского сельского поселения до д. Новая Резеповка Рыбкинского сельского поселения (2,5 км)
- участок реки у с. Рыбкино Рыбкинского сельского поселения (2,7 км).
Всего расчищается 12 км русла реки.
Кроме того, на 2022-2023 гг. рассчитаны работы по расчистке участка русла р. Саранска протяженностью 5,982 км.
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На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
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