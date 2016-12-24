В Мордовии проводится работа над улучшением экологического состояния водных объектов

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Мордовии продолжаются мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети региона.

Благодаря региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» близится к завершению расчистка участков русла реки Мокша на территории Ковылкинского района.

В целом проект предусматривает расчистку 8 участков русла Мокши:

- от автомобильного моста на автодороге Рузаевка-Ковылкино-Торбеево до северо-восточной окраины с. Кочелаево (протяженность 2 км)

- участок реки у санатория «Мокша» на территории г. Ковылкино (0,3 км)

- участок реки у д. Андреевка на территории Примокшанского сельского поселения (0,9 км)

- участок реки у п. Красная Пресня на территории Краснопресненского сельского поселения (0,6 км)

- участок реки у северо-восточной окраины г. Ковылкино (1 км)

- участок реки у с. Троицк на территории Троицкого сельского поселения (2 км)

- участок реки от с. Волгапино Изосимовского сельского поселения до д. Новая Резеповка Рыбкинского сельского поселения (2,5 км)

- участок реки у с. Рыбкино Рыбкинского сельского поселения (2,7 км).

Всего расчищается 12 км русла реки.

Кроме того, на 2022-2023 гг. рассчитаны работы по расчистке участка русла р. Саранска протяженностью 5,982 км.