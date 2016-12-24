Сборная Мордовии примет участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций пройдет Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Образование» для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты.

Из Республики Мордовия в чемпионате примут участие 5 конкурсантов по 4 компетенциям:

Гребнева Татьяна Владимировна, Всероссийское общество глухих, компетенция «Портной», категория «специалист»;

Проничкина Инна Анатольевна, Всероссийское общество глухих, компетенция «Бисероплетение», категория «специалист»;

Новикова Вера Андреевна, студентка Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий, компетенция «Визаж», категория «студенты»;

Банторин Алексей Вячеславович, учащийся саранского Лицея №43, компетенция «Промышленная робототехника», категория «школьники»;

Терешин Илья Юрьевич, Саранский государственный промышленно-экономический колледж, компетенция «Промышленная робототехника», категория «студенты».

Все участники являются победителями региональных чемпионатов «Абилимпикс» в 2021 и 2022 годах и успешно прошли подготовительный этап.

Чемпионаты «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

В 2022 году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в двух форматах. В сентябре состоялись соревнования в очно-дистанционной форме, в которых были определены чемпионы и призеры по 39 дополнительным компетенциям. В октябре станут известны имена остальных победителей в 40 основных компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

В России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 2015 года. За время существования этого чемпионатного движения более 72 тысяч конкурсантов всех возрастов смогли не только продемонстрировать профессиональное мастерство и навыки, но и найти свое призвание.