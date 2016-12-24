В Теньгушево к концу года появится новый кинозал

В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии одобрены заявки трех муниципальных учреждений Мордовии на оснащение современным цифровым оборудованием, среди которых и Теньгушевский районный Дом культуры.

С вводом в эксплуатацию объекта жители района смогут смотреть на большом экране с кинотеатральным звуком премьеры отечественного кино и лучшие фильмы из «золотого фонда» мировой кинематографии в 2D и 3D-формате.

«На реализацию проекта районный Дом культур получил субсидию в размере 9 миллионов рублей. Сейчас начаты работы по текущему ремонту помещения малого зала РДК, где разместится будущий кинозал. Кроме того, готовится техническое задание по приобретению оборудования. Платный кинотеатральный показ планируется начать до 25 декабря 2022 года», - рассказала заведующая отделом по культуре, туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Теньгушевского района Г.Н. Хлебина.