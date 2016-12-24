В Теньгушево к концу года появится новый кинозал

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
В рамках реализации национального проекта «Культура» в этом году федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии одобрены заявки трех муниципальных учреждений Мордовии на оснащение современным цифровым оборудованием, среди которых и Теньгушевский районный Дом культуры.
С вводом в эксплуатацию объекта жители района смогут смотреть на большом экране с кинотеатральным звуком премьеры отечественного кино и лучшие фильмы из «золотого фонда» мировой кинематографии в 2D и 3D-формате.
«На реализацию проекта районный Дом культур получил субсидию в размере 9 миллионов рублей. Сейчас начаты работы по текущему ремонту помещения малого зала РДК, где разместится будущий кинозал. Кроме того, готовится техническое задание по приобретению оборудования. Платный кинотеатральный показ планируется начать до 25 декабря 2022 года», - рассказала заведующая отделом по культуре, туризму, спорту и делам молодежи управления по социальной работе администрации Теньгушевского района Г.Н. Хлебина.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад