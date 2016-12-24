В ДТП в центре Саранска пострадала 71-летняя пенсионерка

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По информации Госавтоинспекции республики, 6 августа 51-летний водитель средь бела дня спровоцировал ДТП в самом центре столицы Мордовии.
В 14:05 на перекрестке по ул. Полежаева 51-летний мужчина за рулем автомашины «Лада Веста» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Лада Приора», которая двигалась во встречном направлении прямо.
В результате ДТП 71-летняя пассажирка «Приоры» с различными травмами госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Как отмечается, оба водителя за рулем находились трезвыми.
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В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
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