В Кочкуровском районе продолжается строительство новых дорог

В селе Семилей Кочкуровского района по улице Церковная завершено строительство автодороги протяженностью 1,197 км, которая имеет большое значение для жителей села, так как является одним из главных требований к подготовке площадки под индивидуальную жилую застройку. Помимо дороги к площадке должны быть проведены водопровод и линии электропередач. Также здесь установлены четыре пожарных емкости объемом 30 кубометров каждая. Все работы выполнены в рамках национального проекта «Жилье».

Благодаря этому же федеральному проекту продолжается строительство дороги по улице Артёмова в селе Булгаково. Рабочие подрядной организации АО «Мордовавтодор» уложили новое асфальтовое покрытие. В настоящее время ведутся работы по благоустройству обочин, впереди - установка опор линий электропередач.

Большая часть работ выполнена и по ремонту дороги по улице Кооперативная в селе Кочкурово. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в надлежащий вид приводится участок дороги от дома №1 до перекрестка объездной дороги в сторону села Новая Пырма. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,575 км. Работники подрядной организации ООО «Мордовдорстрой» расширили дорогу на 80 см. В районе домов №№ 50-54 построили два тротуара и огородили их от дорожного полотна. В настоящее время ведутся работы по обустройству обочин.

Также начался ремонт дороги по улице Советская в селе Воеводское Семилейского сельского поселения. По федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» здесь отремонтируют 0,725 км дороги.