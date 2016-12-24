Доходы республиканского бюджета увеличились на 18,2 млрд. рублей

В Саранске прошла тринадцатая сессия Госсобрания республики седьмого созыва. В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



В начале заседания Артём Здунов поблагодарил социально-экономический блок Правительства РМ, депутатов и руководителей разного уровня за серьезную и слаженную работу, результатом которой стало важное для региона решение. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и Правительства России с Мордовии снято ограничение бюджетной меры принуждения и уменьшен госдолг республики на 16 млрд. рублей. Глава Мордовии подробно рассказал об основных направлениях развития региона и важнейших инвестиционных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время.

На сессии внесены изменения в республиканский бюджет. За счет безвозмездных поступлений, налоговых и неналоговых доходов объем доходов бюджета на 2022 год увеличен на 18,2 млрд. рублей.



Депутаты внесли изменения и в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования РМ. Доходы бюджета Фонда на текущий год составят 10,91 млрд. рублей, суммарные расходы – 10,98 млрд. рублей.



Внесены изменения в Закон «О противодействии коррупции в Республике Мордовия». Предлагается распространить на работников отдельных государственных казенных учреждений РМ обязанности уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Еще ряд норм закона приведено в соответствие с изменениями федерального законодательства.



На правительственном часе рассмотрены итоги социально-экономического развития Мордовии и исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2022 года.



Врио министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин отметил, что основные показатели социально-экономического развития республики в первом полугодии выше среднероссийских. Так, индекс промышленного производства составил 105,7% (в РФ – 102%). Отгрузка потребителям промышленной продукции по полному кругу предприятий – 132,2%. В числе лидеров по темпам роста отгрузки – АО «Биохимик», АО «Орбита», АО «Медоборудование», АО «Саранский телевизионный завод», АО «Рузхиммаш» и другие.



Ожидаемый объем ВРП по итогам 2022 года – 101,1%. При этом изменяется структура валового регионального продукта. Если в 2020 году доля промышленности составляла 30%, то в 2022 ожидается рост до 34,7% - в основном, за счет обрабатывающих отраслей. Также фиксируется увеличение доли торговли.

Позитивная динамика наблюдается в сельскохозяйственном секторе. По производству мяса скота и птицы зафиксирован рост на 111% к аналогичному периоду прошлого года - 205,7 тысяч тонн. По этому показателю Мордовия занимает первое место в ПФО и четвертое место в Российской Федерации. По производству молока и яиц – республика находится на первом месте в России и в Приволжском округе.



Министр финансов Мордовии Сергей Тюркин в своем выступлении отметил: «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, основные показатели исполнения республиканского бюджета в первом полугодии демонстрируют положительную динамику. Поступление налогов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет – 19,383 млрд. рублей, что более чем на 3 млрд. превышает объемы аналогичного периода прошлого года. Темп роста собственных доходов составил 118,8% (40-е место по РФ, 8 – в ПФО). В рейтинге по доходам на одного жителя Мордовия поднялась на две позиции, и находится сейчас на 59 месте».



