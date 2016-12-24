В ноябре Саранск примет финал окружного киберспортивного турнира студенческих отрядов ПФО

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграмм-канале и на личных страницах в социальных сетях.
«Грант Росмолодежи - 1 050 000 рублей на его проведение - выиграл комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Виктор Гущин. Сертификат победителю вручили на Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в Оренбурге.
Сборные от регионов Поволжья будут сформированы на отборочных этапах. 8 команд сразятся в финале в дисциплинах GO, Dota 2, World of Tanks, League of Legends, FIFA.
Поздравляю Виктора с этой важной для республики победой! Саранск готов стать молодёжной столицей Приволжья!»
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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