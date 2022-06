В ноябре Саранск примет финал окружного киберспортивного турнира студенческих отрядов ПФО

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграмм-канале и на личных страницах в социальных сетях.

«Грант Росмолодежи - 1 050 000 рублей на его проведение - выиграл комиссар регионального отделения Российских студенческих отрядов Виктор Гущин. Сертификат победителю вручили на Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в Оренбурге.

Сборные от регионов Поволжья будут сформированы на отборочных этапах. 8 команд сразятся в финале в дисциплинах GO, Dota 2, World of Tanks, League of Legends, FIFA.

Поздравляю Виктора с этой важной для республики победой! Саранск готов стать молодёжной столицей Приволжья!»