В Мордовии назвали территории, которые будут благоустроены в 2023 году

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ озвучили список победителей в рейтинговом голосовании за благоустройство территорий. Все работы буду производиться в следующем году.
Территории-победители с количеством набранных голосов:
Саранск. Бульвар Цаплина – 20 777
Рузаевка. Сквер по улице Революции 1905 года – 3 836
Комсомольский. Парк отдыха в Микрорайоне 1(2-ой этап) – 1 676
Большие Березники. Общественное пространство, ограниченное с северо-востока улицей Мостовая, с востока улицей Луначарского, с запада улицей К.Маркса – 1 184
Большое Игнатово. Сквер по улице Советская – 1 044
Атяшево. Площадь 40-летия Победы по улице Центральная – 984
Дубенки. Парк культуры и отдыха по улице Бровцева – 731
Барашево. Центральная площадь по улице Лесная – 730
Умет. Парк культуры и отдыха по улице Тюркина – 635
Поводимово. Парковая зона по улице Школьная, 1Б – 480
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
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