В Мордовии назвали территории, которые будут благоустроены в 2023 году

Социум

В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ озвучили список победителей в рейтинговом голосовании за благоустройство территорий. Все работы буду производиться в следующем году.

Территории-победители с количеством набранных голосов:

Саранск. Бульвар Цаплина – 20 777

Рузаевка. Сквер по улице Революции 1905 года – 3 836

Комсомольский. Парк отдыха в Микрорайоне 1(2-ой этап) – 1 676

Большие Березники. Общественное пространство, ограниченное с северо-востока улицей Мостовая, с востока улицей Луначарского, с запада улицей К.Маркса –  1 184

Большое Игнатово. Сквер по улице Советская – 1 044

Атяшево. Площадь 40-летия Победы по улице Центральная – 984

Дубенки. Парк культуры и отдыха по улице Бровцева – 731

Барашево. Центральная площадь по улице Лесная – 730

Умет. Парк культуры и отдыха по улице Тюркина – 635

Поводимово. Парковая зона по улице Школьная, 1Б – 480

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперштаб

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась

Спорт региона

Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»

День Великой Победы

В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1