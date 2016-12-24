В Мордовии назвали территории, которые будут благоустроены в 2023 году

В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ озвучили список победителей в рейтинговом голосовании за благоустройство территорий. Все работы буду производиться в следующем году.

Территории-победители с количеством набранных голосов:



Саранск. Бульвар Цаплина – 20 777

Рузаевка. Сквер по улице Революции 1905 года – 3 836

Комсомольский. Парк отдыха в Микрорайоне 1(2-ой этап) – 1 676

Большие Березники. Общественное пространство, ограниченное с северо-востока улицей Мостовая, с востока улицей Луначарского, с запада улицей К.Маркса – 1 184

Большое Игнатово. Сквер по улице Советская – 1 044

Атяшево. Площадь 40-летия Победы по улице Центральная – 984

Дубенки. Парк культуры и отдыха по улице Бровцева – 731

Барашево. Центральная площадь по улице Лесная – 730

Умет. Парк культуры и отдыха по улице Тюркина – 635

Поводимово. Парковая зона по улице Школьная, 1Б – 480