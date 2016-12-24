Роскомнадзор выявил и удалил больше 117 тысяч фейков о спецоперации на Украине

На заседании общественного совета при Роскомнадзоре обсудили информационную войну, которая сегодня ведется против России. Антироссийская информационная кампания стартовала с первых дней спецоперации на Украине, и это означает, что информационные атаки на нашу страну готовились задолго до этого.

Данная информкампания в первую очередь направлена на простых россиян, чтобы изменить их мнение о нашем Правительстве, Вооруженных силах, а также культуре и традициях. Масштаб атак в соцсетях и на других интернет-ресурсах оказался беспрецедентным, а действия украинской и западной машины пропаганды – аморальными. В кратчайшие сроки российский сегмент интернета заполонили фейки, пытающиеся подорвать доверие населения к власти.

«С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооруженных сил, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 млн пользователей», – рассказал в ходе заседания руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

Также члены общественного совета обсудили пропаганду VPN-сервисов, которые позволяют гражданам обойти блокировку. Роскомнадзор смог заблокировать больше 30 наиболее популярных в нашей стране сервисов, но их число постоянно пополняется. Тем не менее, аудитория запрещенных в России соцсетей Facebook и Instagram заметно сократилась по сравнению с февралем: у первой – в три раза, у второй – в пять с лишним раз.

Но Запад не ограничивается одной лишь информационной войной. Роскомнадзор с помощью своих технических систем регулярно отражает DDoS-атаки и попытки взлома. Все силы брошены на защиту личной информации граждан, отечественных IT-систем и информационной инфраструктуры.

Роскомнадзор полагает, что для преодоления утечек и незаконной торговли персональными данными граждан РФ необходима борьба со спросом на них, а именно введение самой серьезной ответственности за куплю-продажу краденых сведений. Для этого был разработан законопроект об усилении контроля за оборотом персональных данных.

Продолжается борьба с цензурой на западных онлайн-площадках, которые принимают активное участие в информационной войне против России. Всего зафиксировано 85 случаев блокировки материалов российских СМИ. Среди них 48 – на YouTube, 19 – в Facebook (принадлежит экстремисткой организации), 10 – в Instagram (принадлежит экстремисткой организации), 4 – в Twitter и 3 – в Google.

Сейчас в первом чтении принят законопроект, наделяющий исполнительную власть правом немедленно лишать лицензии издания, позволившие себе участие в информационной войне на стороне врага. Это ответная мера.