В Мордовии три села чуть не остались без дороги и плотины

Представители ОНФ в Республике Мордовия помогли жителям деревни Азарьевка Чамзинского муниципального района отремонтировать грунтовую дорогу, проходящую через местный водоем. О проблеме общественникам сообщили сами сельчане и просили оказать содействие в решении проблемы.

Дело в том, что после схода снега и проливных дождей покрытие разрушилось и образовался плывун. По словам жителей деревни, местная администрация была поставлена в известность, но предпринимать какие-либо срочные меры не спешила. А обрушение плотины могло произойти в любое время и оставить селян без основного пути передвижения.

Главная же проблема заключалась в том, что три села - Азарьевка, Александровка и Макеевка могли оказаться оторванными от внешнего мира, потому как другой дороги в здешней лесной зоне больше нет. Возможен только объезд через соседний Ромодановский район, а это лишних несколько десятков километров, да и то только в сухую погоду, потому что дорога грунтовая, без асфальтового покрытия.

Общественники в срочном порядке связались по телефону с главой администрации Чамзинского района, и проблема была оперативно решена.

«К нашему приезду на плотине полным ходом развернулись ремонтные работы. Плывунные потоки КАМАЗы засыпали толстым слоем земли, а грейдер его разровнял. Мы удовлетворены тем, что вовремя смогли помочь сельчанам и не оставили их без связи с внешним миром, - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя регионального Исполкома Народного фронта в Республике Мордовия Александр Назаркин.