В Мордовии три села чуть не остались без дороги и плотины

Спорт региона
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
Представители ОНФ в Республике Мордовия помогли жителям деревни Азарьевка Чамзинского муниципального района отремонтировать грунтовую дорогу, проходящую через местный водоем. О проблеме общественникам сообщили сами сельчане и просили оказать содействие в решении проблемы.
Дело в том, что после схода снега и проливных дождей покрытие разрушилось и образовался плывун. По словам жителей деревни, местная администрация была поставлена в известность, но предпринимать какие-либо срочные меры не спешила. А обрушение плотины могло произойти в любое время и оставить селян без основного пути передвижения.
Главная же проблема заключалась в том, что три села - Азарьевка, Александровка и Макеевка могли оказаться оторванными от внешнего мира, потому как другой дороги в здешней лесной зоне больше нет. Возможен только объезд через соседний Ромодановский район, а это лишних несколько десятков километров, да и то только в сухую погоду, потому что дорога грунтовая, без асфальтового покрытия.
Общественники в срочном порядке связались по телефону с главой администрации Чамзинского района, и проблема была оперативно решена.
«К нашему приезду на плотине полным ходом развернулись ремонтные работы. Плывунные потоки КАМАЗы засыпали толстым слоем земли, а грейдер его разровнял. Мы удовлетворены тем, что вовремя смогли помочь сельчанам и не оставили их без связи с внешним миром, - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя регионального Исполкома Народного фронта в Республике Мордовия Александр Назаркин.
Поделиться в соц. сетях:
Глава республики Артём Здунов объявил о создании «Мордовской футбольной лиги»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Глава Мордовии осмотрел в Зубово-Полянском районе готовый к запуску завод по производству топливных гранул
В Мордовии на антикризисном штабе обсудили меры поддержки экономики республики
На деловом форуме были отмечены наиболее эффективные представители бизнес-сообщества региона
В Саранске в рамках WorldSkills Russia– 2022 состоится Евразийский чемпионат