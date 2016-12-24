Лауреаты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ получат миллионные гранты

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике не изменилась
Основной целью проведения Премии #МЫВМЕСТЕ является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире.
Участниками Премии могут стать граждане нашей страны старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа со своими социальными проектами.
Заявки на конкурс принимаются в девяти номинациях: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Лидер социальных изменений», «Медиапроект», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Страна возможностей», «Территория для жизни», «Большая перемена». Также награды вручат в трех специальных номинациях – «Человек года», «Волонтер года» и «Партнерство года».
Лауреаты Премии получат гранты в размере от до 1,3 до 3, 5 млн рублей. Также организаторы расскажут о проектах победителях на платформе ДОБРО.РФ, в своих социальных сетях и в группах партнеров Премии. Победители и призеры пройдут специальную образовательную программу в следующем году и получат приглашения на крупные форумы.
Подать заявку на участие в премии можно до 12 июня на портале (премия.мывместе.рф). С июня по июль в регионах будут проходить очные и заочные защиты проектов. В этом году победители регионального этапа смогут получить медиаподдержку в своем регионе, баллы от «Другое Дело», которые можно будет потратить на саморазвитие и отдых.
В августе или в сентябре организаторы планируют провести полуфинал, а в октябре финал. Награждение победителей пройдет на итоговом форуме в Москве в начале декабря.
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