В Мордовии стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена

Афиша на «Ночь музеев» в Саранске
21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
Как сообщает Министерство образования Мордовии, 26 мая в республике стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена по различным предметам. Сегодня проходят экзамены по химии, литературе и географии.
Для проведения ЕГЭ задействовано 22 экзаменационных пункта, в том числе 3 на дому. Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели.
На участие в ЕГЭ по географии заявилось 446 человек. Участники экзамена могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.
Экзамен по литературе планировали сдавать 208 человек.
На экзамен по химии заявилось 465 участников.
Свои результаты школьники узнают не позднее 10 июня.
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21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев»
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