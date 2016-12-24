В Мордовии стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена

Как сообщает Министерство образования Мордовии, 26 мая в республике стартовал основной этап сдачи единого государственного экзамена по различным предметам. Сегодня проходят экзамены по химии, литературе и географии.

Для проведения ЕГЭ задействовано 22 экзаменационных пункта, в том числе 3 на дому. Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели.

На участие в ЕГЭ по географии заявилось 446 человек. Участники экзамена могут пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

Экзамен по литературе планировали сдавать 208 человек.

На экзамен по химии заявилось 465 участников.

Свои результаты школьники узнают не позднее 10 июня.