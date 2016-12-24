В России впервые пройдет Форум решения социальных задач

В начале июня в Москве пройдет первый Форум решения социальных задач, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его участники будут вырабатывать новые модели поддержки граждан в различных жизненных ситуациях.

«Для социальной сферы ключевой вызов сегодня – это благополучие человека, его семьи, – рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. – От того, насколько система социальной поддержки сможет стать «клиентоцентричной», настроенной на персональные потребности, во многом зависит качество жизни людей – единственно значимый показатель эффективности социальной политики.

Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг.

Мы рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе. Также мы планируем приступить к разработке единых механизмов социальной политики, единого социального стандарта для регионов».

В московском Центре международной торговли будут созданы 4 открытых локации, на которых любой желающий сможет поделиться своими наработками по решению того или иного социально-значимого вопроса. Собранные предложения будут обсуждаться экспертами на форуме. Среди наработок могут быть технологические разработки средств реабилитации, цифровые решения управления соцпрограммами, методические рекомендации, руководства, памятки, книги, игры, упражнения, направленные на реабилитацию и развитие социально-уязвимых категорий населения, программы развития социального предпринимательства, опыт в разрешении разных жизненных ситуаций.

Также на форуме отдельно рассмотрят вопросы профессионального самоопределения школьников, развитие инклюзивного образования и успешные бизнес-практики в области инклюзии.

Проведение форума запланировано на 2-3 июня в рамках реализации Национальной социальной инициативы. Она представляет собой механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан.