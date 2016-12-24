Глава Мордовии поздравил с праздником работников фармацевтической отрасли республики

Уважаемые сотрудники и ветераны фармацевтической отрасли республики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Химики, технологи, провизоры, фармацевты – благодаря вашему ежедневному труду и неустанной заботе о здоровье граждан, нам удаётся противостоять многим опасным болезням. Вы вместе с представителями всего медицинского сообщества стоите на страже здоровья и жизни людей. Развитие фармацевтики – одно из приоритетных направлений для нашего региона. Благодаря нашим специалистам фармацевтической отрасли жители имеют возможность лечиться качественными, эффективными препаратами, а новейшие исследования и разработки позволили внести весомый вклад в борьбу с коронавирусом.

Благодарю вас за ответственный труд, преданность профессии, доброту и чуткость.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Глава Республики Мордовия А. Здунов