Глава Мордовии поздравил с праздником работников фармацевтической отрасли республики

В Мордовии снижается коллективный иммунитет к коронавирусу
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Уважаемые сотрудники и ветераны фармацевтической отрасли республики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химики, технологи, провизоры, фармацевты – благодаря вашему ежедневному труду и неустанной заботе о здоровье граждан, нам удаётся противостоять многим опасным болезням. Вы вместе с представителями всего медицинского сообщества стоите на страже здоровья и жизни людей. Развитие фармацевтики – одно из приоритетных направлений для нашего региона. Благодаря нашим специалистам фармацевтической отрасли жители имеют возможность лечиться качественными, эффективными препаратами, а новейшие исследования и разработки позволили внести весомый вклад в борьбу с коронавирусом.
Благодарю вас за ответственный труд, преданность профессии, доброту и чуткость.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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