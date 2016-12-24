В Саранске пройдет торжественное мероприятие, посвященное 100-летию пионерского движения

В 2022 году исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации. Праздник ведет свою историю с 1922 года, когда на Всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов.

В Саранске 19 мая в 14:00 кинотеатре «Россия» пройдет торжественное мероприятие, посвященное 100-летию пионерского движения, празднованию дня детских общественных объединений России. Участниками станут более 500 человек – школьники и педагоги общеобразовательных организаций Саранска, представители органов государственной власти, ветераны пионерского движения, а также лидеры и активисты общественных организаций республики.

Формат мероприятия предполагает проведение Классной встречи Российского движения школьников на темы истории пионерского движения и развития школьных организаций в Мордовии, а также просмотр художественного фильма «Артек. Большое путешествие».

Во время проведения мероприятия будут действовать интерактивные площадки. Одной из них станет выставка «Всегда будь готов!» от Центрального государственного архива РМ. Участники познакомятся с документами и атрибутами прошлых лет, представленными на выставке, и окунутся в атмосферу пионерского движения.