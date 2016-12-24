В Саранске продолжается строительство путепровода через железную дорогу и реку Инсар

Социум

В столице Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются работы по строительству автодороги по улице Строительная (от улицы Победы до улицы Гожувской) с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.

На опоре №25 строители в настоящее время ведут работы по армированию ростверков. На опоре №9 продолжаются подготовительные мероприятия к сооружению буронабивных свай. Начались работы по армированию монолитных участков балок межпролетных строений. Протяженность самого масштабного путепровода в регионе составит свыше 1226 метров.

Работы на капиталоемком объекте выполняет подрядная организация ОАО «Хотьковский автомост».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

День Великой Победы

В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1
Заказать рекламу
1
1
1