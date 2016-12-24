В Саранске продолжается строительство путепровода через железную дорогу и реку Инсар

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В столице Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжаются работы по строительству автодороги по улице Строительная (от улицы Победы до улицы Гожувской) с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.
На опоре №25 строители в настоящее время ведут работы по армированию ростверков. На опоре №9 продолжаются подготовительные мероприятия к сооружению буронабивных свай. Начались работы по армированию монолитных участков балок межпролетных строений. Протяженность самого масштабного путепровода в регионе составит свыше 1226 метров.
Работы на капиталоемком объекте выполняет подрядная организация ОАО «Хотьковский автомост».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
В Саранске и районах Мордовии прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя