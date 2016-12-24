Победителем Приволжского Турнира трех наук стала команда Мордовского университета

15 мая на базе МГУ им. Н.П. Огарева завершился шестой Приволжский этап Федерального студенческого Турнира трех наук. За три дня участники проводили удивительные эксперименты, решали нестандартные задачи и дискутировали в решении вопросов на стыке трех наук - физики, химии и биологии.

В этом году не удалось определить одного лучшего игрока. Как отметил представитель федерального оргкомитета турнира Вадим Матыцин, лучшим должен был стать студент, который максимально проявил себя во всех трех ролях – докладчик, оппонент и рецензент. Соответственно, в этом году определили лучших в каждой из игровых ролей:

Лучший докладчик:

Андрей Сухов - Haifisch, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Лучший оппонент:

Юрий Доброхотов - Форсайт, Казанский федеральный университет

Лучшие рецензенты:

Елена Кемаева - Haifisch, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

Елизавета Гарифуллина - BashSU Team, Башкирский государственный университет.

«Благодарю участников турнира и членов жюри, которые откликнулись и помогли сделать бои настоящими научными состязаниями. Надеюсь, что в будущем из работ каждой команды вырастут междисциплинарные проекты, а из участников – ученые, в которых нуждается наша страна», – сказал проректор по научной работе МГУ им. Н.П. Огарёва Александр Давыдкин.

Места по итогам Турнира распределились следующим образом:

1 место. Haifisch (Саранск, МГУ им. Н.П. Огарёва) – 42,29 баллов

2 место. Шрексы (Оренбург, ОГУ) – 35,57 баллов

3 место. Форсайт (Казань, КФУ) – 33,79 баллов

«Мы отнеслись к турниру с особым трепетом, потому что команда сформировалась недавно. Очень рады победе, так как достойно защитили честь Мордовии. Впереди у нас целое лето для подготовки к финалу, который состоится в сентябре в Воронеже. Будем пробовать проводить наши эксперименты и на сложном оборудовании, чтобы повысить качество. Надеемся, что преподаватели нас в этом поддержат», – поделилась впечатлениями капитан команды «Haifisch», студентка 2 курса института физики и химии МГУ им. Н. П. Огарева Елена Кемаева.