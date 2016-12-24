Победителем Приволжского Турнира трех наук стала команда Мордовского университета

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15 мая на базе МГУ им. Н.П. Огарева завершился шестой Приволжский этап Федерального студенческого Турнира трех наук. За три дня участники проводили удивительные эксперименты, решали нестандартные задачи и дискутировали в решении вопросов на стыке трех наук - физики, химии и биологии.
В этом году не удалось определить одного лучшего игрока. Как отметил представитель федерального оргкомитета турнира Вадим Матыцин, лучшим должен был стать студент, который максимально проявил себя во всех трех ролях – докладчик, оппонент и рецензент. Соответственно, в этом году определили лучших в каждой из игровых ролей:
Лучший докладчик:
Андрей Сухов - Haifisch, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Лучший оппонент:
Юрий Доброхотов - Форсайт, Казанский федеральный университет
Лучшие рецензенты:
Елена Кемаева - Haifisch, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Елизавета Гарифуллина - BashSU Team, Башкирский государственный университет.
«Благодарю участников турнира и членов жюри, которые откликнулись и помогли сделать бои настоящими научными состязаниями. Надеюсь, что в будущем из работ каждой команды вырастут междисциплинарные проекты, а из участников – ученые, в которых нуждается наша страна», – сказал проректор по научной работе МГУ им. Н.П. Огарёва Александр Давыдкин.
Места по итогам Турнира распределились следующим образом:
1 место. Haifisch (Саранск, МГУ им. Н.П. Огарёва) – 42,29 баллов
2 место. Шрексы (Оренбург, ОГУ) – 35,57 баллов
3 место. Форсайт (Казань, КФУ) – 33,79 баллов
«Мы отнеслись к турниру с особым трепетом, потому что команда сформировалась недавно. Очень рады победе, так как достойно защитили честь Мордовии. Впереди у нас целое лето для подготовки к финалу, который состоится в сентябре в Воронеже. Будем пробовать проводить наши эксперименты и на сложном оборудовании, чтобы повысить качество. Надеемся, что преподаватели нас в этом поддержат», – поделилась впечатлениями капитан команды «Haifisch», студентка 2 курса института физики и химии МГУ им. Н. П. Огарева Елена Кемаева.
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