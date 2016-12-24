Школьники из ДНР и ЛНР смогут поучаствовать в конкурсе «Большая перемена»

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что во всероссийском конкурсе «Большая перемена» впервые смогут принять участие школьники из Донецкой и Луганской народных республик. Также, по его словам, уже 27 тысяч ребят из ДНР уже изъявили желание присоединиться к конкурсу.

Подать заявку они могут уже сейчас. Регистрация на новый сезон «Большой перемены» продлится до 10 июня. Затем ребят ждут знакомство, командное состязание, большая игра и суперфинал.

Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Победителей ждут путёвки в международный центр «Артек», путешествия по России, а также премии и гранты на обучение или запуск стартапа.

Напомним, что стать участниками «Большой перемены» могут ученики 5-10 классов и студенты 1-3 курсов колледжей.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: bolshayaperemena.online

Всероссийский конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».