Лучшие места Мордовии, где можно провести отпуск

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Для любителей проводить отпуск за рубежом настали не самые простые времена. Последние мировые события нарушили многие планы. Однако ставить крест на летних отпусках пока рано. В нашей стране более чем достаточно мест, которые стоит посетить, – от популярных курортов до малоизвестных, но очень интересных уголков.
А планировать свой отдых в России очень удобно через отечественные сервисы, такие как «Яндекс. Путешествия», «РЖД-тревел», Командировка.ру, TUTU.RU и другие. Они не только не уступают зарубежным сервисам в плане удобства, но и имеют свои преимущества.
Каждый регион России по-своему уникален и открыт для туристов. В том числе Мордовия, которая готова обеспечить как местным жителям, так и гостям комфортный отдых. Наша республика всегда привлекала туристов своими культурными традициями, исторической ценностью, гастрономией и экологичностью. Представляем вам самые привлекательные места в Мордовии, на которые действительно стоит потратить свой отпуск.
Темниковский район
Солидную часть территории Темниковского района занимает известный многим Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича. Это один из старейших заповедников в России, который представляет собой уголок нетронутой природы. Больше половины его территории занимают сосновые леса. Для посетителей заповедника предусмотрены различные экскурсии и экологические тропы.
Также среди известных достопримечательностей района Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, часто посещаемый паломниками со всей страны, и Музей Ф.Ф. Ушакова. Помимо них в районе можно найти этно-дома русской и мокшанской культур.
Торбеевский район
Торбеево в первую очередь известно своим Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым, совершившим легендарный побег из фашистского концлагеря. Именно в этом поселке сегодня располагается Музей им. М.П. Девятаева. Здесь можно узнать все о жизни и подвиге знаменитого летчика. В музее хранится больше 4 тыс. подлинных вещей, принадлежавших герою. А в день рождения Девятаева 8 июля ежегодно проводятся торжественные мероприятия.
Кстати, в прошлом году в Торбеево также был установлен памятник Михаилу Девятаеву, на который тоже стоит взглянуть любому оказавшемуся в районе туристу.
Ардатовский район
В ардатовском селе Баево для гостей открыт Дом-музей С.Д. Эрьзи. Здесь выставлены личные вещи художника, предметы мордовского народного искусства и многое другое. Но интерес представляет не только музей, но и то, что его окружает. Многих туристов привлекает живописная природа и национальный колорит, который сохраняет село Баево.
В поселке Тургенево расположился еще один примечательный мужской монастырь Казанско-Ключевская пустынь. У него довольная богатая история, берущая начало в XVIII веке. Сегодня монастырь открыт для паломничества. Больше 10 лет здесь работает паломническо-просветительский центр. А на склонах холма, где располагается Казанско-Ключевская пустынь, бьют 17 источников, ключей и родников.
Большеберезниковский район
Узнать, как жил мордовский народ в середине прошлого века, туристы могут, посетив музейно-культурный центр «Дом традиций» в селе Паракино. Здесь можно ощутить атмосферу старого мордовского села, познакомиться с ее историей, бытом и ремеслами местных жителей, а также попробовать национальные блюда.
Столица Мордовии
О достопримечательностях Саранска знают не только жители республики и всей России, но и множество иностранцев, особенно из большого числа тех, кто посещал Мордовию во время ЧМ-2018. В этом прекрасном городе расположено множество спортивных объектов, благолепных храмов, парков и городских площадей. Если этот текст вдруг читаете вы, жители других регионов, то ждем вас в гости. Саранску есть, что вам показать!
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