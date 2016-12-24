Лучшие места Мордовии, где можно провести отпуск

Для любителей проводить отпуск за рубежом настали не самые простые времена. Последние мировые события нарушили многие планы. Однако ставить крест на летних отпусках пока рано. В нашей стране более чем достаточно мест, которые стоит посетить, – от популярных курортов до малоизвестных, но очень интересных уголков.

А планировать свой отдых в России очень удобно через отечественные сервисы, такие как «Яндекс. Путешествия», «РЖД-тревел», Командировка.ру, TUTU.RU и другие. Они не только не уступают зарубежным сервисам в плане удобства, но и имеют свои преимущества.

Каждый регион России по-своему уникален и открыт для туристов. В том числе Мордовия, которая готова обеспечить как местным жителям, так и гостям комфортный отдых. Наша республика всегда привлекала туристов своими культурными традициями, исторической ценностью, гастрономией и экологичностью. Представляем вам самые привлекательные места в Мордовии, на которые действительно стоит потратить свой отпуск.

Темниковский район

Солидную часть территории Темниковского района занимает известный многим Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича. Это один из старейших заповедников в России, который представляет собой уголок нетронутой природы. Больше половины его территории занимают сосновые леса. Для посетителей заповедника предусмотрены различные экскурсии и экологические тропы.

Также среди известных достопримечательностей района Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, часто посещаемый паломниками со всей страны, и Музей Ф.Ф. Ушакова. Помимо них в районе можно найти этно-дома русской и мокшанской культур.

Торбеевский район

Торбеево в первую очередь известно своим Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым, совершившим легендарный побег из фашистского концлагеря. Именно в этом поселке сегодня располагается Музей им. М.П. Девятаева. Здесь можно узнать все о жизни и подвиге знаменитого летчика. В музее хранится больше 4 тыс. подлинных вещей, принадлежавших герою. А в день рождения Девятаева 8 июля ежегодно проводятся торжественные мероприятия.

Кстати, в прошлом году в Торбеево также был установлен памятник Михаилу Девятаеву, на который тоже стоит взглянуть любому оказавшемуся в районе туристу.

Ардатовский район



В ардатовском селе Баево для гостей открыт Дом-музей С.Д. Эрьзи. Здесь выставлены личные вещи художника, предметы мордовского народного искусства и многое другое. Но интерес представляет не только музей, но и то, что его окружает. Многих туристов привлекает живописная природа и национальный колорит, который сохраняет село Баево.

В поселке Тургенево расположился еще один примечательный мужской монастырь Казанско-Ключевская пустынь. У него довольная богатая история, берущая начало в XVIII веке. Сегодня монастырь открыт для паломничества. Больше 10 лет здесь работает паломническо-просветительский центр. А на склонах холма, где располагается Казанско-Ключевская пустынь, бьют 17 источников, ключей и родников.

Большеберезниковский район



Узнать, как жил мордовский народ в середине прошлого века, туристы могут, посетив музейно-культурный центр «Дом традиций» в селе Паракино. Здесь можно ощутить атмосферу старого мордовского села, познакомиться с ее историей, бытом и ремеслами местных жителей, а также попробовать национальные блюда.

Столица Мордовии

О достопримечательностях Саранска знают не только жители республики и всей России, но и множество иностранцев, особенно из большого числа тех, кто посещал Мордовию во время ЧМ-2018. В этом прекрасном городе расположено множество спортивных объектов, благолепных храмов, парков и городских площадей. Если этот текст вдруг читаете вы, жители других регионов, то ждем вас в гости. Саранску есть, что вам показать!