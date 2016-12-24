Молодые ученые из Мордовии в десятилетие науки получат усиленную поддержку от государства

Президент России объявил 2022-2031 годы в России десятилетием науки и технологий. На этот длительный период определены главные задачи.

В первую очередь, это привлечение молодежи в научную сферу. Сегодня в стране очень много талантливых и умных ребят, которые могут обеспечить России поддержание мощной научно-технической базы. Поэтому молодым ученым оказывается всяческая поддержка со стороны государства.

«Для них созданы все условия, разработана линейка финансовой поддержки, – рассказал руководитель молодежной лаборатории на базе НИ МГУ им. Н.П. Огарева, региональный представитель научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Александр Долганов. – Все делается для того, чтобы молодому ученому работалось комфортно. Чтобы он не думал, чем прокормить себя, чем прокормить семью. То есть для него ученый – это профессия, которая сейчас становится популярна. Государство в него верит, он тоже многое может сделать для России».

Вторая основная задача десятилетия науки – привлечь ученых к решению важнейших для нашей страны и общества вопросов. При этом планируется усилить информирование населения о достижениях российской науки.

За последние годы в России была проделана большая работа по поддержке сферы исследований и разработок. Для школьников открыто множество инженерных школ, кванториумов, а также филиалов «Сириуса». Постоянно развиваются вузы – открываются новые кампусы и увеличивается количество бюджетных мест.