Грант «Агростартап» дает новые возможности для развития фермерского хозяйства

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Мордовии активно реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Новые возможности для развития фермерского хозяйства дает грант «Агростартап».
Александр Цебулаев из села Левжа Рузаевского района еще 20 лет назад начал заниматься пчеловодством. Спустя годы работы решил составить грамотный бизнес-план по расширению своего дела, тщательно подготовил соответствующие документы и выиграл региональный конкурс на получение гранта «Агростартап» в размере 1 млн. 800 тыс. рублей.
- Это очень хорошие стартовые условия, сильный толчок в бизнесе, - говорит Александр Цебулаев. – С помощью выделенной субсидии планирую нарастить объемы производства, приобрести новое оборудование.
Деньги будут вложены в новые ульи, пчелосемьи, рекристаллизаторы, линию по откачке меда, пчелопакеты, оборудование для крем-меда.
Сегодня у Александра Цебулаева на пасеке 53 улья. Наряду с медом он получает пыльцу и пергу - уникальные продукты, содержащие в своем составе целый комплекс полезных компонентов.
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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