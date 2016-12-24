В Саранске определили правила участия в шествии «Бессмертного полка»

5 мая в республиканском Пресс-центре состоялась пресс-конференция с участием руководителя штаба регионального отделения по Мордовии ООД «Бессмертный полк» Николая Кручинкина и руководителя исполкома регионального отделения по РМ ООД «Бессмертный полк» Евгения Ячинова. Они обратили внимание представителей СМИ на некоторые требования к участникам акции-шествия, которое пройдет в республике 9 мая.

Главное требование – штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны должны быть без стекол, чтобы возможные порывы ветра не послужили причиной травм участникам шествия.

Также необходимо будет при движении в колонне соблюдать масочный режим. Эта мера применена в связи с тем, что массовые мероприятия не должны послужить причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, на пресс-конференции еще раз напомнили, что портреты с родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне, желающие могут бесплатно распечатать в МФЦ региона. И вновь подчеркнули, что шествие «Бессмертного полка» - это добровольное стремление граждан, здесь не место флагам и агитационным плакатам политических партий и любых общественных организаций. Разрешены только 4 вида флагов: Государственный флаг РФ, Государственный флаг Мордовии, Знамя Победы и флаг Бессмертного полка.

Сбор всех желающих принять участие в акции-шествии «Бессмертный полк» в Саранске будет около памятника Героям-стратонавтам на привокзальной площади в столице Мордовии. Завершится шествие на Советской площади у Вечного огня. Сбор в 14:00, начало формирования колонн в 14:30, начало движения запланировано на 15:00.

В районах республики шествие пройдет немногим ранее. Сельские и районные администрации самостоятельно определяют начало проведения «Бессмертного полка».