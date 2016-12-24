В Саранске определили правила участия в шествии «Бессмертного полка»

Социум

5 мая в республиканском Пресс-центре состоялась пресс-конференция с участием руководителя штаба регионального отделения по Мордовии ООД «Бессмертный полк» Николая Кручинкина и руководителя исполкома регионального отделения по РМ ООД «Бессмертный полк» Евгения Ячинова. Они обратили внимание представителей СМИ на некоторые требования к участникам акции-шествия, которое пройдет в республике 9 мая.

Главное требование – штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны должны быть без стекол, чтобы возможные порывы ветра не послужили причиной травм участникам шествия.

Также необходимо будет при движении в колонне соблюдать масочный режим. Эта мера применена в связи с тем, что массовые мероприятия не должны послужить причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, на пресс-конференции еще раз напомнили, что портреты с родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне, желающие могут бесплатно распечатать в МФЦ региона. И вновь подчеркнули, что шествие «Бессмертного полка» - это добровольное стремление граждан, здесь не место флагам и агитационным плакатам политических партий и любых общественных организаций.  Разрешены только 4 вида флагов: Государственный флаг РФ, Государственный флаг Мордовии, Знамя Победы и флаг Бессмертного полка.

Сбор всех желающих принять участие в акции-шествии «Бессмертный полк» в Саранске будет около памятника Героям-стратонавтам на привокзальной площади в столице Мордовии. Завершится шествие на Советской площади у Вечного огня. Сбор в 14:00, начало формирования колонн в 14:30, начало движения запланировано на 15:00.

В районах республики шествие пройдет немногим ранее. Сельские и районные администрации самостоятельно определяют начало проведения «Бессмертного полка».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ключевые проекты развития

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Афиша на День Победы

Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Антикризисный штаб

В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест

1
Заказать рекламу
1
1
1