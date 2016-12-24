Виртуальный концертный зал в Рузаевке дает возможность услышать музыкальные шедевры

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В августе 2021 года в рамках нацпроекта «Культура» на базе Детской школы искусств Рузаевского района состоялось открытие виртуального концертного зала.
Жители Рузаевки получили возможность бесплатно побывать на концертах звезд мирового уровня: симфонических оркестров под руководством В. Федосеева, П. Когана, оркестра народных инструментов им. Н. П. Осипова, Государственного русского академического хора им. М. Пятницкого, ансамбля «Виртуозы Москвы» и других. Горожане имеют возможность насладиться музыкой величайших исполнителей благодаря современным технологиям.
С целью музыкального просветительства разработан образовательный проект «Учимся вместе с виртуальным концертным залом». В рамках проекта в течение 2021/22 учебного года несколько раз в месяц проходят лекции-концерты, позволяющие учащимся дополнять и расширять знания, полученные на музыкальных уроках.
Виртуальный концертный зал в Детской школе искусств Рузаевки оказывает неоценимую помощь в обучении юных музыкантов, воспитывает музыкальный вкус, создает условия для формирования и развития творческого восприятия у школьников.
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