В Умете продолжается голосование жителей по выбору территории для благоустройства

В Уметском городском поселении Зубово-Полянского района продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в 2023 году. На выбор жителей предлагается два объекта: парк культуры и отдыха на улице Тюркина и сквер на улице Озерная. На конец апреля свой выбор сделали около 150 человек. Практически все - за реконструкцию парка культуры и отдыха.

В случае победы в рейтинговом голосовании это общественное пространство полностью преобразится. Здесь появятся пешеходные дорожки из брусчатки, удобные лавочки, фонари. Также предстоит реконструкция обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, реконструкция памятника Ленину и зоны летней эстрады. С парком связаны лучшие воспоминания многих поколений. Уметцам хочется, чтобы эта зона отдыха снова стала благоустроенной и современной.

Для определения приоритетов есть время: голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте: za.gorodsreda.ru.

Территорию, которая получит наибольшее количество голосов, благоустроят за счет федеральных средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».