Музей Победы приглашает жителей Мордовии на Майский фестиваль правильного кино

Афиша на День Победы
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В честь празднования 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Музей Победы приглашает жителей Республики Мордовия с 4 по 8 мая на Майский фестиваль правильного кино.
Фестиваль организован московским Музеем Победы. В рамках реализации Международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнеров пройдут бесплатные показы военно-исторических фильмов.
В Государственном бюджетном учреждении культуры «Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина» зрители увидят художественные и документальные киноленты о Великой Отечественной войне. Это фильмы «28 панфиловцев», «Сашка», «Освобождение: Огненная дуга», «Мы в садовника играли», «Освобождение: Прорыв», «Освобождение: Направление главного удара», «Освобождение: Битва за Берлин».
Расписание:
4 мая, 15.00 – «28 панфиловцев»
5 мая, 15.00 – «Мы в садовника играли»
6 мая, 15.00 – «Сашка»
8 мая, 15.00 – «Освобождение: Огненная дуга»
8 мая, 16.30 – «Освобождение: Прорыв»
8 мая, 18.00 – «Освобождение: Направление главного удара»
8 мая, 20.00 – «Освобождение: Битва за Берлин».
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Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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