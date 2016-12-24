Музей Эрьзи проведет 8 марта программу «Женский день в музее»

Первая партия
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Сможете назвать имена 5 художниц? А можно еще больше! Многие считают, что самые громкие имена в искусстве – мужские. Чтобы разрушить этот миф, в музее проводится специальная программа:
13:00 – праздничный Public Talk «НЕ_слабый_пол: 10 художниц, изменивших мир». Ведущая – научный сотрудник МРМИИ им. С Д. Эрьзи Алена Елисова.
14:00 – открытый кинопоказ оскароносного фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины». Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт повествует о четырех сестрах Марч, взрослеющих во времена Гражданской войны в США. Звездный состав, великолепные костюмы, захватывающий сценарий, в основе которого извечная проблема выбора своего пути, не смогут оставить равнодушными зрителей. (Вход свободный при покупке входного билета в музей. Количество мест ограничено).
Праздничная программа – часть акции #БольшеЧемМуза, которая одновременно проводится в онлайн– и офлайн-форматах. К участию приглашаются все ценители искусства, а также профессионалы культурной сферы.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом