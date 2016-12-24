Музей Эрьзи проведет 8 марта программу «Женский день в музее»

Сможете назвать имена 5 художниц? А можно еще больше! Многие считают, что самые громкие имена в искусстве – мужские. Чтобы разрушить этот миф, в музее проводится специальная программа:

13:00 – праздничный Public Talk «НЕ_слабый_пол: 10 художниц, изменивших мир». Ведущая – научный сотрудник МРМИИ им. С Д. Эрьзи Алена Елисова.

14:00 – открытый кинопоказ оскароносного фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины». Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт повествует о четырех сестрах Марч, взрослеющих во времена Гражданской войны в США. Звездный состав, великолепные костюмы, захватывающий сценарий, в основе которого извечная проблема выбора своего пути, не смогут оставить равнодушными зрителей. (Вход свободный при покупке входного билета в музей. Количество мест ограничено).

Праздничная программа – часть акции #БольшеЧемМуза, которая одновременно проводится в онлайн– и офлайн-форматах. К участию приглашаются все ценители искусства, а также профессионалы культурной сферы.