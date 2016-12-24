В Мордовии природный газ по программе догазификации уже пришел в 632 домовладения

В Мордовии продолжается работа по реализации мероприятий догазификации домовладений в населенных пунктах, реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина.

На сегодня принята 3031 заявка. Специалистами АО «Газпром газораспределение Саранск» заключено 2023 договора на догазификацию. Выполнено 822 мероприятия по строительству газовых сетей до границ земельного участка. Природный газ пришел в 632 домовладения.

При соблюдении набранных темпов работы основные мероприятия по догазификации в Мордовии возможно будут завершены уже в этом году.

Для справки:

Заявки на подключение в рамках догазификации принимаются в подразделениях «Газпром газораспределение Саранск» и многофункционального Центра (МФЦ), расположенных во всех муниципальных районах Мордовии и в Саранске.

Дистанционный прием осуществляется:

- www.gosuslugi.ru (Государственные услуги Российской Федерации);

- www.connectgas.ru (Единый оператор газификации Российской Федерации);

- www.mordovgas.ru («Газпром газораспределение Саранск»).

Для подачи заявки на догазификацию необходимо предоставить следующие сведения и документы: паспорт гражданина Российской Федерации; правоустанавливающие документы на земельный участок, а также СНИЛС и ИНН; документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства; ситуационный план.