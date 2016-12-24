В 2022 году новое музыкальное оборудование поступит в Большеберезниковскую детскую школу искусств

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Большеберезниковской детской школе искусств в 2022 году обновят музыкальное оборудование. Школа открыта в 1960 году, в ней обучается 177 ребят, из них 163 по предпрофессиональным программам. Реализуемые программы: живопись, народные инструменты, фортепиано.

Кроме музыкальных инструментов обновят материально-техническую базы детской школы искусств, оборудование и учебные материалы для повышения уровня организации рабочего процесса.