Народный фронт в Мордовии просит УФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тестирование

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Народный фронт в Республике Мордовия провел повторный мониторинг стоимости ПЦР-тестирования на COVID-19. Анализ показал, что частные медицинские организации до сих пор не снизили цены. В связи с этим общественники направили обращение в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверку обоснованности цен данных исследований.
«Максимальная стоимость теста в некоторых клиниках нашего региона осталась прежней – с забором она составляет 1 640 рублей. Для большинства населения она неприемлема. Мы считаем, что цена на тестирование опасного инфекционного заболевания должна составлять не более 800 рублей, как по ОМС», - отметила модератор тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» в Республике Мордовия Наталья Зубова.
Генпрокуратура уже проверяет ценообразование на лабораторные исследования COVID-19 в частных медицинских клиниках и аптечных сетях во всех регионах. Как стало известно, по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в эфире Первого канала рассказал, что две недели назад о ситуации вокруг стоимости ПЦР-тестов было доложено Президенту РФ, лидеру Народного фронта Владимиру Путину.
«Мы очень рассчитываем, что там, где цены неадекватно завышены, появятся предписания как государственным, так и частным организациям», - сказал Кузнецов.
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