Спортивные организации Мордовии получат поддержку по линии национального проекта

В рамках национального проекта «Демография» в республике планируется приобретение спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (центры тестирования ГТО) в 3 районах – Ельниковском, Ичалковском и Кочкуровском.

Кроме того, для СШОР спортивной борьбы и дзюдо им. А.В. Мишина, СШОР «Академия И. Винер по художественной гимнастике», СШОР по фигурному катанию на коньках, РСТЦ «Старт» будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций в нормативное состояние.

Будет оказана государственная поддержка 11 спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, грантовая поддержка проектов в сфере физической культуры и спорта с целью развития массового спорта.

Благодаря проекту планируется реконструкция лыжно-биатлонного комплекса ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» и I очередь строительства открытого ВМХ трека в Саранске.