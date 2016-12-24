Спортивные организации Мордовии получат поддержку по линии национального проекта

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Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
В рамках национального проекта «Демография» в республике планируется приобретение спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (центры тестирования ГТО) в 3 районах – Ельниковском, Ичалковском и Кочкуровском.
Кроме того, для СШОР спортивной борьбы и дзюдо им. А.В. Мишина, СШОР «Академия И. Винер по художественной гимнастике», СШОР по фигурному катанию на коньках, РСТЦ «Старт» будет закуплено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций в нормативное состояние.
Будет оказана государственная поддержка 11 спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, грантовая поддержка проектов в сфере физической культуры и спорта с целью развития массового спорта.
Благодаря проекту планируется реконструкция лыжно-биатлонного комплекса ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» и I очередь строительства открытого ВМХ трека в Саранске.
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Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
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